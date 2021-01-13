土耳其邪教頭目判囚1075年　性侵女教徒　逼受害人服避孕藥

現年64歲的土耳其宗教領袖奧克塔（Adnan Oktar）多次捲入性醜聞，1月11日因性侵犯、對未成年人士性虐待等罪名遭判處1075年刑期。他宣稱擁有將近1000名「女友」，而且「對女人充滿愛」，卻被指控性侵女性教徒，甚至逼迫受害者服用避孕藥，行徑惡劣。

土耳其邪教教主為何被判1075年刑期？

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綜合《衛報》、阿納多盧通訊社報道，奧克塔被指控詐欺、性侵、性虐未成年人、企圖從事政治與軍事間諜活動、協助美國穆斯林領袖居倫（Fethullah Gulen）於2016年「策畫政變未遂」。儘管他怒斥外界對於其「性崇拜邪教」的說法是「都市傳說」，也否認與居連有所關聯，最終仍被定罪。

伊斯坦堡警方2018年發動突襲，逮捕奧塔克與236名教派成員。政府同年拆除他的別墅兼電視節目工作室，沒收全部財產。但是，大多數被告自從2019年9月首場聽證會以來始終堅稱無罪。

奧克塔不認同達爾文的演化論，使用筆名亞哈亞（Harun Yahya）出版書籍《創世論圖譜》（The Atlas of Creation），宣揚伊斯蘭神創論。他1990年代就因性醜聞受到社會關注，但仍持續佈道吸收信徒；他創辦的網上電視頻道A9於2011年首播以來，頻頻招致國內宗教領袖譴責，也時常被媒體監管機構「廣播電視最高委員會」（RTUK）罰款。

雖然奧克塔主張保守價值觀，身邊卻總是圍繞着穿着清涼、看來性感火辣的女性信徒，在他的電視台內隨着輕快音樂翩翩起舞。他甚至稱呼這些女性追隨者是「小貓咪」。

相關案件開庭以來一直受到媒體密切關注。一位化名CC的女性證人17歲就加入教派，她出庭作證時指出，自己與許多女性多次遭到奧克塔性侵，其中一些受害者甚至被迫服用避孕藥。

奧克塔去年10月在聽證會上說，「我心中充滿對於女人的愛。愛是一種人性，也是穆斯林的特質……我非常強大」。他去年12月向首席法官宣稱擁有將近1000名「女友」，但被問及為何家中藏有6.9萬顆避孕藥時表示，那些藥物是用來治療皮膚疾病與經期不順。

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