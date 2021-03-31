黑道律師文森佐｜宋仲基吃拌飯畫面捱轟　新劇刪中國品牌植入廣告

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-31 19:34

韓國tvN新劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）熱播中，但劇中主角宋仲基吃中國品牌拌飯的一幕，意外引來部分韓國觀眾反感，批評這個植入式廣告突兀，製作公司在3月31日表示，將在國內外的網絡影視平台（OTT）上，刪除劇中植入中國品牌廣告的部分。

在OTT平台刪走植入廣告

有關製作公司表示已採取一切可能的措施，在韓國國內的OTT平台上，3月30日已完全刪除涉事部分，至於在海外的OTT平台，將需要兩、三天左右的時間刪走有關部分。

涉事畫面出現於3月中播出的《黑道律師文森佐》第8集，主角宋仲基與全汝彬當時在劇內吃着中國品牌「自嗨鍋」的韓式拌飯，並有產品特寫鏡頭顯示品牌名稱，片段意外掀起爭議，甚至有觀眾稱劇集會在國際平台Netflix播出，擔心海外觀眾以為韓式拌飯是中國菜。

製作公司之前已回應稱會撤走之後的廣告，如今則是把已播出的廣告部分也在OTT平台上刪走。

《女神降臨》也曾捲爭議

中國與韓國網民近來已因泡菜、韓服等的發源地問題而出現爭拗，韓聯社便指在有關情況下，近期熱播韓劇對中國品牌進行植入式廣告，引發民眾強烈抗議。

事實上，近年中國多個品牌紛紛在韓劇植入廣告，引起部分韓國劇迷不滿，斥「以為在看中國劇」，2020年12月播放的韓劇《女神降臨》便曾因此捲入爭議。

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