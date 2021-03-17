黑道律師文森佐︱宋仲基食中式拌飯被鬧　劇組急撤4億內地廣告

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-17 13:45

韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）討論度高，上集宋仲基扮gay接近金聖喆，令人哭笑不得的BL戲碼大獲好評外，收視亦高收11.292%。不過劇集就因出現突兀的中資廣告而被鬧爆，劇組早前表示將急撤之後的廣告。

《黑道律師文森佐》第8集中出現宋仲基食中式拌飯的畫面，不但有寫着中文字的品牌名特寫，兩位主角更大讚好味。有指該品牌豪砸近4億韓元（約275萬港元）投資廣告，要求產品要在四集中出現，包括特寫兩次和主角吃兩次。不過劇集播出後馬上惹來大批劇迷不滿，由於之前已出現過內地主張韓服和泡菜等來自中國，在韓中兩地引起過極大爭議，因此劇迷擔心就連拌飯也「重蹈覆轍」。

宋仲基在劇中食中式拌飯慘被鬧爆。（Netflix截圖）

韓國劇迷擔心就連拌飯文化也被偷走，有指劇組已急撤廣告。（Netflix截圖）

按圖睇《黑道律師文森佐》中資廣告有幾突兀？

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見到劇迷爭相鬧爆，就連宋仲基也被波及，劇組只好緊急召開會議。根據韓國傳媒報道，劇組目前已撤下了餘下三次的廣告，並正與內地廣告商討論相關協議中。不只《黑道律師文森佐》，近年內地品牌都大手投資韓劇，但卻因中文字突兀而不受劇迷歡迎。早前《女神降臨》就因過多內地廣告，慘被批評「以為車銀優在拍陸劇」。

同一品牌也在《女神降臨》出現過。（劇照）

同場加映：女神降臨︱劇迷批過多中資廣告 「以為車銀優拍緊內地劇」