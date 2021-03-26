韓劇《朝鮮驅魔師》涉歪曲歷史遭腰斬　現中式食物重燃文化爭議

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-26 14:34

韓國首爾廣播公司（SBS）月火古裝劇《朝鮮驅魔師》本周播出首兩集，講述甘宇成飾演的朝鮮太宗和張東潤飾演的忠寧大君抵抗惡靈的故事，但因為被指歪曲歷史和使用中式道具而掀起風波，贊助商紛紛撤資。電視台3月26日宣布停播。

電視台表示，已經深刻認識到事態的嚴重，決定解除《朝鮮驅魔師》的版權協議，並停播劇集。電視台指，公司已經繳付電視劇的版權費，製作也接近完成，但仍然決定承擔作為電視台的責任。製作公司和電視台將共同承擔有關損失，不會訴諸法律程序。韓聯社報道，劇方目前就演員片酬、劇組薪資等問題進行協商。

韓劇《朝鮮驅魔師》為被指歪曲歷史和使用中式道具。電視台最終宣布停播。（影片截圖）

《朝鮮驅魔師》劇情設定於15世紀初朝鮮王朝的朝鮮太宗時期。劇集首播隨即掀起爭議，被指歪曲歷史和使用中式道具，例如加入朝鮮太宗屠殺無辜朝鮮人的情節。尤其是劇情提到，後來成為朝鮮世宗的忠寧大君於北部邊境地區與來自西方的驅魔師會面時，他們喝中式的酒和吃中式食物，包括餃子、月餅和皮蛋。

劇組曾就使用中式道具和服裝、歪曲歷史人物形象道歉，表示將修改涉爭議內容，並停播一週對重新整理相關劇情。他們解釋，無意歪曲歷史，使用中式道具是想表達角色身處的地方距離首都漢陽（今稱首爾）很遠。

輿論沒有因此平息。有人於青瓦台發起請願書，聯署要求終止製作。也有人將矛頭直指編劇朴繼玉。她編寫的《哲仁王后》劇本也曾因為類似的歷史問題掀起爭議。甚至有人聲稱背後出資的中國企業介入朝鮮歷史劇的製作。風波導致劇集收視下跌，所有贊助商均決定撤資，拍攝工作難以繼續進行。

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這是繼宋仲基和全汝彬合演的《黑道律師文森佐》出現中國品牌「自嗨鍋」的拌飯產品植入式廣告再捲起同類爭議。誠信女子大學教授徐敬德認為，電視台低估了韓國人對泡菜等中韓文化爭議的憤怒，「製作人應該於製作歷史電視劇時多加注意」。