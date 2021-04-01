布林肯：香港繼續不會享有特殊關稅待遇

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-01 00:36

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月31日表示，他已經通知國會，決定延續前朝特朗普（Donald Trump）政府通過的法例，不准香港享有美國的特殊關稅地位。

美國國務院每年需要向國會提交《香港政策法報告》（Hong Kong Policy Act Report），布林肯指，中國在過去一年繼續損害香港享有的高度自治，違反《中英聯合聲明》承諾及《基本法》，當中實施的港版國安法更嚴重打擊港人權利和自由。

布林肯認為，這份報告記錄了多項中國及香港政府違背高度自治、自由及民主進程承諾的行為，包括利用國安法及其他法例任意拘捕及有政治動機的反對派政治人物、活躍人士及和平示威者、延遲立法會選舉、向司法獨立、學術研究及傳媒自由施壓、以及變相禁止公眾示威。

他承諾繼續與國會和全球夥伴及盟友合作，與香港人並肩抵抗中國過分的政策和行為。布林肯指出，正如華府在3月16日更新《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）內容中，制裁24名削弱香港自治的中港官員，強調美國會繼續問責，並敦促中國遵守對香港的國際承諾，撤回損害香港自治、法治及民主進程的措施，即時釋放所有在香港被不公平地拘捕的人士，尊重所有港人的人權。

特朗普2019年11月27日正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告。時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2020年5月27日表示，不再視香港為高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。他又形容，中國顯然要將香港改造為中國城市一般。