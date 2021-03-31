選舉改制︱日本官房長官：制度改變是香港高度自治重大挫敗

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-31 17:01

中國人大常委會3月30日通過修改香港《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。日本內閣官房長官加藤勝信31日批評，選舉制度的改變是香港高度自治的「重大挫敗」。

加藤勝信說，中國政府沒有聆聽國際社會表示強烈關注的聲音，修改香港《基本法》選舉制度的條款，日本愈來愈嚴重關注事件。

圖為2020年10月21日經濟產業相梶山弘志及內閣官房長官加藤勝信在東京首相辦公室與青森縣縣長開會。（AP）

加藤勝信說，今次改變代表香港高度自治的一次「重大挫敗」，「日本不能對此視而不見」。他說，東京已直接向北京傳達它的憂慮。

日本外務省30日發聲明指，日方呼籲中國以一個公平的方式舉行相關選舉，讓代表廣泛政見的候選人參選。聲明指，日本會繼續與國際社會合作，敦促中國採取實際行動。

美國和英國亦已為中國改變香港選舉制度表態。

美國國務院發言人透過電郵表示，華府強烈譴責中國進一步收緊香港的政治參與，並對9月舉行的立法會選舉再度延期感到非常憂慮，同時批評有關改制無視港人及剝奪港人自治的聲音。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）30日表示，中國對香港選舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》，並指有關修改破壞香港人的自由，也是打破北京對國際的義務。