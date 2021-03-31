選舉改制︱美國譴責中國收緊香港政治　批評無視港人自治訴求

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-31 07:44

中國人大常委會3月30日通過修改香港《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法，繼英國之後，美國亦對香港的選舉進程表達憂慮。

美國國務院發言人透過電郵表示，華府強烈譴責中國進一步收緊香港的政治參與，並對9月舉行的立法會選舉再度延期感到非常憂慮，同時批評有關改制無視港人及剝奪港人自治的聲音。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，華府過去曾批評中國政府的非民主手段，她會於國家安全團隊商討今次事件，並會在較後時間作出回應。

另外國務卿布林肯（Antony Blinken）同日較早時公布2020年度《各國人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices）時表示，中國打壓香港的民主等情況都是基本上侵犯國際基於規則的秩序，強調美國會繼續與歐盟、英國、加拿大及亞洲的不少夥伴一同表態。

布林肯亦強調該報告非常重要，並會利用一連串措施就侵犯人權的國家問責，例如透過《馬格尼斯基人權問責法》（Global Magnitsky Act）及香港人權與民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）等重要立法，展示華府可以從跨黨派合作宣揚人權。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）同日在Twitter表示，中國對香港選舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》，修改破獲香港人的自由，也是打破北京對國際的義務。

Today China enacted changes to Hong Kong’s electoral system which are a clear breach of the Joint Declaration – undermining the freedoms of the people of Hong Kong and breaking Beijing’s international obligations. https://t.co/nXZCfLIeb8 — Dominic Raab (@DominicRaab) March 30, 2021

新華社報道，中國國家主席習近平已簽署主席令，予以公布經修訂的《基本法》附件一及二，自3月31日起施行。

在修改後，其中香港立法會選舉議席將由原有的70席增至90席，具體議席分布為「432」，選委會佔40席、功能界別佔30席，地區直選議席銳減至20席。