緬甸政變｜聯合國安理會討論局勢未發聲明　中方指制裁不具建設性

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-01 09:08

聯合國安全理事會召開閉門會議磋商緬甸問題。安理會會後未有發表聲明，有傳媒指是因為中國要求有更多時間考慮內容。中國常駐聯合國代表張軍大使3月31日表示，鼓吹採取制裁等強制措施不是具有建設性的做法。

美聯社引述多名安理會外交官指，會後未有發表草擬的聲明是因為中國要求有更多時間考慮內容，很可能延至4月1日發表。

召開會議的英國駐聯合國代表吳百納（Barbara Woodward）會後表示，將與其他安理會成員國討論下一步行動，將考慮所有可用措施，包括制裁。

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）則指，所有安理會成員國想緬甸的暴力停止和恢復對話以及國家團結，但指控有國家和傳媒煽動示威者繼續抗議。他表示，俄羅斯不支持制裁和懲罰措施，強調不應該越界干預主權國家的內政。

圖為2021年3月30日，緬甸浪弄有示威者抗議軍事政變。（路透社）

中方：支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則

張軍表示，希望緬甸各方保持冷靜克制，採取建設性的態度和行動推動當前局勢緩和降溫。他促請各方負起維護國家穩定和發展的責任，從人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下找到解決危機的辦法，維護政治和社會穩定，繼續推進國內民主轉型。

張軍警告，緬甸如果陷入長期動盪，對緬甸和整個地區都將是災難。他認為，片面施壓，鼓吹採取制裁等強制性措施只會激化矛盾，加劇對立，使局勢進一步複雜化，不是具有建設性的做法。

張軍指出，中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」斡旋調停，為緩和緬甸當前事態發揮積極作用。中方注意到東盟國家正在討論舉行特別峰會，希望並相信東盟能為推動解決問題發揮重要作用。