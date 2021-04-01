波音促美國不要將人權和貿易混為一談　難承受失去中國市場

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-04-01 14:15

波音公司行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）3月31日敦促美國將人權和其他議題與中國的貿易關係分開，並警告如果波音被中國拒之門外，歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）將得益。

卡爾霍恩出席美國商會航空峰會時表示，美歐有關飛機補貼爭端可能會得到解決，但對公司於中國市場的前景，他的看法卻正好相反。他說：「我認為，從政治而言，（中國）對本屆政府來說更加難應對，對上屆政府也是如此。但我們仍然要與我們世界最大的伙伴——中國進行貿易。」

提到多邊爭端時，他補充道，「我希望我們能將知識產權、人權和其他東西從貿易分離出來，並繼續鼓勵這兩個經濟巨頭之間能保持不受約束的貿易環境......我們承受不起被中國市場拒之門外的後果。我們的競爭對手將立即介入。」

波音和空巴分別向中國出售約四分之一的客機。中國已經逐漸超過美國，成為世界最大的旅遊市場。美國前總統特朗普（Donald Trump）開打為期18個月的中美貿易戰，波音於中國的市場份額因此受到衝擊。

根據波音網站公布的數據顯示，特朗普執政期間，波音並沒有從中國獲得任何MAX的訂單，MAX是波音收入的關鍵來源。2020年，波音向中貨集團（China Cargo）出售了兩架777貨機，打破一直持續到2017年底的零銷售局面。