緬甸政變｜昂山素姬再出庭應訊　遭加控違反國家機密法罪名

撰文：梁凱怡成依華
最後更新日期：
緬甸媒體Khit Thit Media 3月31日報道，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）將被加控叛國和貪污等六項罪名。昂山素姬4月1日再出庭。代表律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）向路透社表示，她遭加控殖民時代的違反國家機密法罪名。
圖為2021年3月30日，緬甸仰光有人用垃圾堵路抗議。（Reuters）
金蒙紹表示，昂山素姬、她執政時期的三名部長與她的澳洲籍經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）一周前在仰光法院遭起訴，他稱自己是在兩天前得知新罪名。
另一代表律師敏敏梭（Min Min Soe）當天一度向傳媒指，昂山素姬未有被加控新罪名，但之後她有新罪名的消息再傳出。
緬媒之前報道，昂山素姬將被加控多項罪名，其中叛國罪最高可以被判死刑。
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အကြမ်းဖက်လူသတ်ဖက်ဆစ် စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု၊ အာဏာ သိမ်းရန် ကြံစည်မှု၊...Posted by Khit Thit Media on Wednesday, 31 March 2021