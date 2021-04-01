緬甸政變｜昂山素姬再出庭應訊　遭加控違反國家機密法罪名

撰文： 梁凱怡 成依華 最後更新日期： 2021-04-01 19:47

緬甸媒體Khit Thit Media 3月31日報道，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）將被加控叛國和貪污等六項罪名。昂山素姬4月1日再出庭。代表律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）向路透社表示，她遭加控殖民時代的違反國家機密法罪名。

圖為2021年3月30日，緬甸仰光有人用垃圾堵路抗議。（Reuters）

金蒙紹表示，昂山素姬、她執政時期的三名部長與她的澳洲籍經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）一周前在仰光法院遭起訴，他稱自己是在兩天前得知新罪名。

另一代表律師敏敏梭（Min Min Soe）當天一度向傳媒指，昂山素姬未有被加控新罪名，但之後她有新罪名的消息再傳出。

緬媒之前報道，昂山素姬將被加控多項罪名，其中叛國罪最高可以被判死刑。