俄羅斯外長：俄方正與聯合國常任理事國磋商舉辦五常元首峰會

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-01 23:00

在中俄與美歐國家關係緊張之際，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月31日透露，正在磋商聯合國安理會「五常」元首峰會問題，希望能夠達成舉辦共識。

2021年3月22日，拉夫羅夫（右）與中國外長王毅舉行會談。（AP）

據俄羅斯衞星通訊社3月31日報道，在瓦爾代俱樂部、俄羅斯科學院東方研究所合辦的中東會議上，拉夫羅夫提到俄方正在與聯合國安理會其他常任理事國磋商「五常」元首峰會問題，希望能夠達成舉辦共識。

拉夫羅夫說，「『五常』能夠起到非常重要的作用。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提出倡議，召開『五常』元首峰會，並不是要討論一次具體危機，而是要討論聯合國安理會在國際政治中的作用」。

拉夫羅夫表示，聯合國安理會的共識基本上總能反映出所有國家的共識。「我們現在正在考慮如何落實這一構想，正在與我們的夥伴磋商。希望能夠達成舉辦共識，這確實非常重要」。

俄羅斯衞星通訊社稱，「五常」其他國家均表示有興趣參加這一峰會。俄羅斯外交部表示，將在商定日程後確定「五常」元首峰會的舉辦時間和地點。拉夫羅夫曾表示，「五常」元首峰會需要面對面舉行，莫斯科希望能在近期召開峰會。