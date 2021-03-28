新冠肺炎︱帛琉總統惠恕仁訪台　成疫情後首位訪台外國元首

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-03-28 18:01

台灣與帛琉之間即將啓動「旅遊泡泡」，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）於3月28日訪問台灣，成為台灣在新冠肺炎疫情後首度迎接第一位外國元首。

帛琉總統惠恕仁（前左）3月28日搭包機訪台，預計4月1日返回帛琉。（Facebook @ Surangel Whipps, Jr.）

帛琉總統此次率團訪台，期間為3月28日至4月1日，今日（28日）下午4點搭乘華航專機抵台桃園機場，由台灣外交部長吳釗燮親自接機。惠恕仁在桃園機場進行簡單談話，表示他相當高興在此時訪問台灣。

台灣方面為展現對台帛外交關係的重視，於帛琉團訪台期間，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮都將設宴款待，惠恕仁也將赴台灣南部參訪船舶製造業及水產養殖業。

惠恕仁率領帛琉團，剛剛抵台，將與台灣展開密集的「外交泡泡」。（中央社）

台外交部表示，帛琉政府盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁率團訪台期間，將南下參訪船舶製造及水產養殖業。同時，惠恕仁也將在3月29日出席國際記者會，以及由帛琉旅遊管理局駐台辦事處舉辦的觀光宣傳活動。惠恕仁希望藉由這次訪台招商引資，為台帛開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衞合作。

台外交部表示，惠恕仁預定4月1日與台帛「旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同班機返回帛琉，親身檢視台帛旅遊泡泡的登機流程，以期發揮最大效益，嘉惠兩方政府與人民福祉。