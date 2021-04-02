菲律賓稱中國船隻聚集處附近出現非法建築

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-02 23:02

中國大量船隻聚焦牛軛礁（Whitsun Reef），引發菲律賓擔憂。牛軛礁風波未息，菲律賓4月1日又稱，在牛軛礁附近的島礁上發現了非法建築物。

美國有線新聞網絡（CNN）4月2日報道稱，菲律賓4月1日説，它在九章羣礁（Union Banks）的島礁上發現非法建築物。

該國軍方表示，他們在3月30日進行海上巡邏時發現了這些建築，但沒有說明這些建築的確切位置，也沒有提供是誰建造的或這些建築的更多細節，只是稱這些建築的存在違反了國際法。

菲律賓武裝部隊總參謀長索貝哈納（Cirilito Sobejana）在一份聲明中説：「根據海洋法，菲律賓對該海域擁有無可爭辯的專屬權利。這些建設和其他活動，無論在經濟上還是其他方面，都有損我國領海的和平、良好秩序和安全。」他還説：「這些建築是非法的。」

中國大量船隻聚集在牛軛礁，菲律賓擔憂（點擊圖集瀏覽）：

據悉，九章羣礁是南海南沙羣島西北部第5列環礁，由牛軛礁等島礁組成。此前，菲律賓稱，中國200多艘船隻聚集在牛軛礁。而菲方主張牛軛礁在其專屬經濟區內。菲律賓要求中國船隻立即離開，美國等國也發聲力挺菲律賓。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）還召見了中國大使，表達自己的擔憂。

而中方回應稱，牛軛礁是南沙羣島的一部分。近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常，希望有關方面理性看待。