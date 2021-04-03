核協議簽約方下周開會　美國伊朗同意展開非直接談判

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-06 10:16

歐盟下週將於奧地利維也納與核協議簽約方開會，討論美國重返伊朗核協議。美國和伊朗4月2日表示，將於維也納展開非直接談判。路透社引述歐盟官員指，將討論美國可以撤銷的制裁以及伊朗應該履行的核義務。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，華府同意與英國、法國、德國、俄羅斯和中國舉行對話，討論重返伊朗核協議。

普賴斯指，有關對話建基於歐盟準備成立包括伊朗在內的協議簽署國工作小組，主要議題環繞伊朗如何重新遵守協議內容，以及美國撤除對伊朗的制裁措施。

他表示現時各方仍然處於早期階段，因此預計會有艱難的討論，所以認為不會即時有突破，但指這是向前邁進的一步。

普賴斯認為兩國屆時不會直接對話，但強調華府對直接交流保持開放態度。不過伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）則在Twitter表明美伊官員會面是沒必要。

2015年奧巴馬促成了伊朗核協議的簽署，當時身為副總統的拜登在2021年上台後，亦致力於重新加入協議。（GettyImages）

歐盟官員稱，伊朗和美國的代表將到6日將到維也納出席會議，但雙方不會同場。他也指，有望兩個月內完成談判，恢復協議。

伊朗與英國、法國、德國、俄羅斯和中國2日舉行視像會議，商討進展。有外交人員表示，預料今次會談可能需時數天，之後數周再舉行連串會談，商討解決棘手問題。