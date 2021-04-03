稱中國外長王毅為大哥引發爭議　希沙慕丁稱此舉僅為表示尊重

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-03 22:27

馬來西亞外交部長希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）4月1日訪問中國時説的「你永遠是我的大哥」連日來引起議論。希沙慕丁在最新回應中表示，他當時只是向中國國務委員及外交部長王毅表達敬意。

希沙慕丁4月3日在Twitter表示，王毅比他年長，部長級別也比他高，所以他當時稱王毅「大哥」只是尊重而並非軟弱。「尊重別人並不意味着軟弱。」

2021年4月1日，中國外交部長王毅（右）與馬來西亞外長希沙慕丁在福建南平出席記者會。（中國外交部）

希沙慕丁也強調，「大哥」並非指馬中雙邊關係，因為兩國的牢固關係是創建在互信平等的基礎上。

4月1日，希沙慕丁在福建南平與王毅舉行聯合記者會時以中文表示：「馬來西亞和中國是一家人。你永遠是我的大哥，我的大哥。」王毅則笑着回應：「我們是兄弟。」希沙慕丁當時並未説明他的意思是「中國是馬來西亞的大哥」或「王毅是他的大哥」，因此上述言論過後在馬來西亞引起議論。

王毅會晤希沙慕丁期間，雙方聚焦推動跨境旅遊、加強新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗合作等後疫情時代議題，並在會後簽署系列協議。這是希沙慕丁2020年3月就任後首次訪華。王毅曾於2020年10月訪問過馬來西亞。