馬來西亞與中國宣布設「合作高級別委員會」

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-04-02 15:07

馬來西亞和中國將建立「馬中合作高級別委員會」，規劃推進後疫情時期兩國合作，這是外交部長希沙姆丁今次訪華的最重要成果，也是馬中關係的最新進展。

希沙姆丁今日在Facebook貼文稱，馬來西亞和中國非常自豪宣布，由於過去一年恢復和加強了聯繫，兩國同意建立一個高級別委員會，由他本人與中國外交部長王毅共同主持。

希沙姆丁也介紹，他和王毅4月1日在福建簽署了諒解備忘錄，開始加強馬中在各個領域的合作，特別是疫情後時代。

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他也指出，馬中還討論了疫情的防範和應對、貿易和投資、原產品、食品安全、科學技術和創新、旅行以及一帶一路倡議。

我和王毅將共同努力確保商談結果成功實施。

中國大使館今天也介紹了王毅提到的馬中五點共識。

馬中兩國外長就全面推進馬中關係和兩國後疫情時期務實合作，就地區和國際形勢深入溝通，雙方達成五點共識：

第一是啓動中馬合作高級別委員會，規劃推進後疫情時期兩國合作。

這是希沙姆丁此次訪華最重要的成果，也是馬中關係的最新進展。

在馬中雙方和地區各國共同努力下，本地區疫情防控取得重要進展，正在步入後疫情時期復甦發展的新徵程。

王毅稱，面對新形勢、新任務，馬中兩國要開個好頭。

兩國外長已簽署諒解備忘錄，將共同牽頭這一重要機制，重整旗鼓再出發，以中國構建新發展格局和馬方全面推進經濟復甦為契機，進一步深化發展戰略對接，高質量共建一帶一路，在後疫情時期把握髮展先機，推動各自經濟社會發展加快回歸正常，助力兩國和本地區實現更快更好發展。

第二是繼續深化疫苗合作。疫苗已成為最終戰勝疫情的利器，也是下一步國際抗疫合作重點。

隨著中方疫苗半成品陸續運抵吉隆坡，馬來西亞將成為本地區繼印尼之後，第二個和中方開啓灌裝合作的國家，標誌著雙方疫苗合作進入新階段，邁上新水平。

王毅指出，馬中疫苗合作將惠及更多地區人民，切實提高疫苗的可及性和可負擔性，以實際行動抵制「疫苗民族主義」。

雙方還願意加快實施人員往來的「快捷通道」，探討開展健康碼互認，實現範圍更廣、效率更高的人員流動，讓「常來常往」重新成為兩國民眾交流的常態。

第三是持續推動區域合作。今年是中國東盟建立對話關係30周年。馬中將同東盟各國共同辦好30周年紀念活動，打造更高水平戰略伙伴關係。

馬中將推動《區域全面經濟夥伴關係協定》早日生效實施，釋放區域自貿和經濟一體化紅利。

中方堅定支持東盟中心地位，願同包括馬方在內的東盟各國一道，弘揚東亞特色的多邊主義，維護區域合作的成熟架構，推動東亞國家持久共同發展。

第四是共同維護南海和平與穩定。作為南海重要沿岸國，馬中雙方一致認為要加強海上對話合作，妥善管控分歧。我們要繼續保持定力，排除干擾，全面落實《南海各方行為宣言》，在疫情背景下創造條件，以靈活方式推進南海行為準則線下磋商。

雙方一致同意儘早制定符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法、具有實質意義並行之有效的「準則」，更好維護南海的和平穩定大局。

第五是支持多邊主義，反對單邊主義；支持主權平等，反對干涉內政，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的國際關係。

王毅稱，疫情再次證明世界各國休慼與共，各國應摒棄零和思維和意識形態偏見，本著開放、包容、平等精神，攜手應對人類社會共同面對的風險挑戰。

馬中作為地區重要發展中國家和新興經濟體，願同地區和世界各國攜手努力，維護真正的多邊主義，堅持國際公平正義，推動構建人類命運共同體。

另外，王毅稱，馬中兩國是締結千年友誼的好鄰居，是共建一帶一路的好夥伴，也是攜手抗擊疫情的好兄弟，兩國關係不斷髮展，雙方合作大有可為。

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