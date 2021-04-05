韓媒對比中韓外長會晤成果新聞稿　未提雙方意見相左之處

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-05 12:52

韓國外交部長鄭義溶和中國外交部長王毅舉行會談後，兩國政府機構4月4日各自公布了介紹中韓外長會成果的新聞稿，韓媒發現雙方新聞稿有相異之處。

2021年4月3日，韓國外交部長鄭義溶（左）訪問中國期間與中國外交部長王毅舉行會談。（AP）

中韓雙方文件中有關加強溝通合作以發展兩國關係、協力解決朝鮮半島問題的內容大同小異，但也有不少韓方提到、中方未提和雙方意見相左之處。

韓聯社注意到，最典型的部分是有關中國國家主席習近平訪韓的內容。韓方新聞稿稱，「中方重申習主席訪韓的決心，雙方爭取在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨穩後早日訪問韓國」。鄭義溶也在會後對媒體表示，兩國爭取習主席儘早訪韓。但中國外交部在官網發布題為《王毅同韓國外長鄭義溶舉行會談》的文章對此隻字未提。

韓聯社認為，一般來說，各國出於宣傳目的，都側重呈現想強調的內容，未明文發布，並不意味着沒談過。中方似乎認為，中韓兩國已經通過多次協商就習近平訪韓形成共識，沒有必要重新明文列出。

此外，中國外交部官方網站內容提到，中韓雙方同意就建立健康碼互認機制、開展新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗合作、進一步擴大兩國「快捷通道」適用範圍加強協調，韓方支持中方「春苗行動」計劃，並祝賀中國共產黨成立100周年。

韓聯社對比發現，韓方新聞稿和鄭義溶在會後的記者會都沒有談到上述內容。韓國外交部解釋稱，雖然兩國決定開展防疫合作，但疫苗合作的實質性內容未經雙方防疫部門協商無法敲定。

「春苗行動」是中國政府為海外同胞接種疫苗的計劃，已經在批准使用中國疫苗的中東、非洲國家推進。