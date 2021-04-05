歐元之父蒙代爾逝世　享年88歲

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-05 11:51

有「歐元之父」之稱、1999年諾貝爾經濟學獎得主的加拿大著名學者蒙代爾（Robert Mundell）4月4日在意大利家中去世，享年88歲。

蒙代爾兒子向熟悉的中國友人表示：「我父親幾小時前去世了。願他安息。難以置信這是在復活節。他沒有宗教信仰。更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神志清醒。就像我親眼目睹了他的復活。」

圖為2012年5月14日，1999年諾貝爾經濟學獎得主兼有「歐元之父」之稱的蒙代爾在中國重慶舉行的一次學術演講中發表講話。（Reuters）

蒙代爾1951年在加拿大安大略省金斯頓（Kingston）出生，1999年獲得諾貝爾經濟學獎，他主要的學術成就，是有關動態貨幣領域的開創性研究並提出最優貨幣區理論，推動供給側經濟學（Supply-side economics）的發展並為歐元的誕生奠定基礎。

蒙代爾曾擔任多間國際機構及組織的顧問，包括聯合國、國際貨幣基金組織、世界銀行、歐洲委員會、美國聯儲局、美國財政部等。他2009年起出任中文大學博文講座教授。

最先報道消息的是中新社廣東分社，該媒體聯繫與蒙代爾一家非常熟悉的美國國際華人科技工商協會主席李大西，並確認了上述消息。