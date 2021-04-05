LG手機業務「關門大吉」　創意無限不敵低價競爭

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-05 20:17

韓國科技大廠LG電子（LG Electronics Inc.）4月5日確認退出手機市場。LG雖曾在手機產品上引領潮流、設計意念創新，卻不敵其他國內外的競爭對手，業務連年虧損。在有關傳聞傳足數月後，LG終於宣布7月31日起停止生產及銷售手機。

LG退出手機市場：圖為4月5日，韓國首爾手機店的LG雙屏幕手機LG Wing。（AP）

美國科技新聞網站The Verge於4月4日報道，LG曾被視為韓國公司三星（Samsung）的競爭對手，但LG最近推出的高檔智能手機只能吃力地與對手競爭。LG價錢較便宜的手機則面臨與中國對手的激烈競爭。

LG退出手機市場的傳聞在2021年1月已傳出。《韓國先驅報》1月20日引述一名LG高級職員指，公司可能會出售或退出智能手機業務，或者縮小業務規模。

公司在宣布放棄手機業務前曾設法挽救。The Verge稱，3月時有報道指，LG曾嘗試為旗下智能手機業務尋找買家。彭博社4月5日引述韓國傳媒報道，LG曾與準買家舉行會談，但雙方在為技術專利權估價方面有很大的分歧，令談判失敗。

LG退出手機市場：圖為4月5日，韓國首爾手機店展示的LG雙屏幕手機LG Wing。（Reuters）

有顏值又創新 卻不敵競爭

公司曾在一些方面走得很前。它智能手機未出現的「手機時代」，產品已不時令人眼前一亮，包括Chocolate系列手機。它與Prada聯手推出的LG KE850 Prada，可是全球第一款全觸控式手機，比蘋果公司（Apple Inc.）還要早。

LG是採用Android操作系統的先鋒企業之一，公司與美國Google合作推出Nexus系列智能手機。LG初期也曾推出一些市面上最好的相機及熒幕技術。

顏值高又夠創新，看來是LG手機的「標誌」，但它仿佛欠了「觀眾緣」。例如LG Wing手機有2個屏幕，主屏幕更可旋轉。不過新產品的特點不足以令LG手機成為市場上的主流熱門產品。其他如G Flex、LG G5等，也是叫好不叫座。

隨着LG關閉手機業務，本來教部分用家期待的LG Rollable卷軸機，看來也沒有大量投產以及面市的機會了。

LG自1995年推出手機，市場佔有率曾達到全球前3名。但來到2020年，它僅售出2470萬部手機，僅為三星的十分之一。

↓LG手機即將成為歷史，盤點昔日經典款式：

轉而發展其他業務

Bloomberg Intelligence分析師稱，LG電子或會定位為「電動車零件解決方案供應商」。LG電動車零件部門的虧損已在最近1個季度縮減至20億韓圜，這是業務正朝較好方向發展的迹象。

LG是在過去多年來其中一間放棄智能手機業務、備受關注的設備製造商。不過，很多企業也轉為靠第3方製造商生產電子設備。The Verge的文章提出疑問：哪間企業會是下一位？