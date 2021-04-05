普京簽署法案　俄羅斯總統可再競選2任

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-05 22:50

俄羅斯政府網站5月4日發布一份文件，稱現任總統普京（Vladimir Putin）在2024年任期完結後，可再競選多2任。

該國憲法規定總統不得連任超過2屆。普京2020年1月提案修憲以及更改任期限制、公投通過，杜馬（俄羅斯下議院）3月24日也表決通過法案，讓總統能夠再參加2屆總統選舉。外界視此為為普京執政至2036年鋪路。

普京1999年至2000年擔任代理總統，並在2000年及2004年在大選中勝出，他自2000年至2008年擔任總統，完成2個4年的任期。由於憲法對總統連任有規定，他沒參加2008年大選，但同年轉任總理，至2012年為止。他2012年及2018年參加大選都當選，完成2個6年的任期。他將執政至2024年。而在新法生效之後，他如再當選2次，可執政至2036年。

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雖然法案已獲杜馬通過加上總統簽署生效，外界還是期待普京就此發表意見，而最有可能的時機，會是4月下旬他發表國情咨文。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京4月21日向聯邦會議發表國情咨文，惟地點另行通知，「在研究不同方案」。

俄羅斯總統每年向聯邦會議發表一次國情咨文，介紹國內形勢以及內政外交的主要方向。這是一份綱領性政治法律文件，提出有關俄羅斯近期戰略發展方向的願景。國情咨文中不僅介紹政治、經濟、意識形態等方面的狀況，還就議會兩院立法工作提出具體建議。

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