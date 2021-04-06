以色列總理內塔尼亞胡出庭應訊否認貪污指控

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-06 01:04

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在尋求組成聯合政府之際，指控他涉貪案件4月5日恢復開庭，為2個月來首次。他按要求出庭應訊。他否認所有貪污指控。

當天在耶路撒冷地區法院舉行的聆訊，標誌取證階段開始，將有大批證人輪流上庭作供。

內塔尼亞胡在庭上否認在3宗針對他的案件中涉及收賄，以及在監管方面，向媒體巨頭提供好處，換取對方對他進行正面的報道。

內塔尼亞胡被控多項罪名，包括賄賂、欺詐及違反誠信。

他成為以色列首位在任期間被起訴的總理。他一直否認指控，稱是政敵對他「獵巫」。

圖為4月5日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撤冷地方法院出庭應訊，並否認涉貪。（Reuters）

以色列3月23日舉行的國會大選結束，內塔尼亞胡領導的利庫德集團（Likud）在120席的國會中拿下多數議席，但它所持30席，不足以通過成為多數派（61席）的門檻。利庫德集團須與其他政黨合組聯合政府。以色列總統里夫林（Reuven Rivlin）4月5日與各政黨進行為期2天的諮詢，然後提名一位最後可能成事的人選。

利庫德集中有30席、代表極端正統猶太教政黨的16名議員也支持他，還有來自錫安主義聯盟的6席，即合計52席。內塔尼亞胡仍需9席的支持，才能順利組閣。

以色列在少於2年內已舉行4次大選。