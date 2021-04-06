美軍公布照片　證實羅斯福號航空母艦駛入南海

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-06 23:37

中國官方4月5日公布遼寧艦航母編隊的海上行動後，美國方面4月6日也公布「羅斯福」號航母在南海的照片。

美國第7艦隊官網4月6日發表聲明稱，「羅斯福」號航母打擊群4月4日起進入南海。

Theodore Roosevelt Carrier Strike Group Returns to South China Sea https://t.co/fsgSBDrHtD — 7th Fleet (@US7thFleet) April 6, 2021

「羅斯福號」航母指揮官韋里西莫（Doug Verissimo）説：「很高興再次回到南海，向我們的盟友和夥伴保證，我們仍然致力於海洋自由。在本（航母）打擊群的部署過程中，我們通過與澳洲、印度、日本、馬來西亞和韓國的合作，表明了我們對印度-太平洋地區基於規則的秩序的承諾。」

聲明還稱，「羅斯福」號航母打擊群在南海將進行固定翼、旋翼飛行行動、海上打擊演習、反潛作戰、戰術協同訓練等。

與此同時，美國海軍官網公布一些「羅斯福」號航母打擊群4月5日至6日在南海的現場照片。

值得一提的是，中國遼寧艦航母編隊近日也展開了行動，遼寧艦的母港在山東青島。中國國防部4月5日發表聲明説，據中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。