H&M因應中國要求修改問題地圖　越南網民不滿涉南海主權揚言抵制

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-04 11:05

瑞典服裝品牌H&M 4月2日被指配合中國要求，修改公司官網內有關中國地圖涉及南海九段線的資料，遭到越南網民批評和抵制。

H&M因拒用新疆棉花遭內地抵制後，再捲入「問題地圖」風波。上海市網信辦4月2日通報稱，近日有網民向管理部門舉報，H&M官網存在「問題中國地圖」，上海市規劃和自然資源局隨後通知H&M立即改正。H&M亦已回應要求作出修改。

中方未有說明地圖出了什麼問題，但《人民日報》早前一張畫有九段線的地圖在微博上廣泛流傳，令人引起與南海主權的相關聯想。

越南與中國存在南海主權爭議，有越南網民不滿H&M為了討好中國而修改地圖，批評有關做法違反國際法，要求移除不合法的南海九段線地圖，並揚言要抵制H&M。

H&M has posted information that violates international law and Vietnamese law. Ask H&M to remove the illegal 9-dash road map - China's claim in the East Sea!⚠️ Paracel Islands and Spratly Islands belong to #Vietnam 🇻🇳 #EastSea #BoycottHM #HoangSaTruongSabelongtoVietNam pic.twitter.com/Xqq9BENMTa — Linh Nguyễn (@nphlinh7799) April 2, 2021

其中越南Twitter用戶Trương Thiên指出，「時裝品牌H&M侮辱了越南領土。您在越南經商，但接受中國的非法領海地圖。您不尊重越南，請離開這裏！」

Fashion brand H&M is insulting the territory of Vietnam. You are doing business in Vietnam but accept the illegal territorial sea map of China. You don't respect VN, get out of here!#HMGetOutOfVietnam#TaychayHM#Apologize_To_VietNam#HoangSaTruongSabelongtoVietNam#BoycottHM pic.twitter.com/ZdyeWZUDF7 — Trương Thiên 🇻🇳 (@ZhangPian1) April 3, 2021

中國對南海的立場基於「九段線」。九段線源自中華民國的「十一段線」，中華人民共和國成立後，十一段線的主權由共產政府繼承。中國之後把北部灣的兩段移除，成為九段線。中國目前控制中沙及西沙群島，及部分南沙群島島嶼。

越南的領土爭議則集中在南沙及西沙群島，宣稱在當地擁有主權。目前部分南沙群島的島嶼由越南控制。

2016年在中國缺席的情況下，海牙仲裁庭作出裁定，認為在《聯合國海洋法公約》下中國對南海自然資源不享有基於九段線的歷史權利，即判斷中國主張無效。中國拒絕接受裁決，並加快在南海島嶼建設跑道及設施，南海爭端進一步加劇。