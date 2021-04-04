美軍羅斯福號航母打擊群進入南海

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美軍密集在南海展開行動。美國海軍「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母打擊群4月4日上午8時經由馬六甲海峽進入南海。

據「南海戰略態勢感知」智庫官方微博消息，AIS訊號顯示，4月4日上午8時，美國海軍「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母打擊群經由馬六甲海峽進入南海活動。

這個航母打擊群包括「羅斯福號」航母、「拉塞爾號」（USS Russell）驅逐艦、「邦克山號」（USS Bunker Hill）巡洋艦。

這是「羅斯福」號2021年第三次進入南海活動。

「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波曾就美軍航母南海行動的新特點做出分析。胡波表示，「最近，美軍航母的行動變得突然而規律性降低，實戰部署的意味顯著加強……如果持續這種思路，我們將會看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次。」

軍事媒體「Alert 5」4月4日也在Twitter官方帳戶上發布消息稱，美國海軍「羅斯福號」航母打擊群正在經由馬六甲海峽進入南海。

H&M因應中國要求修改問題地圖　越南網民不滿涉南海主權揚言抵制
菲律賓防長再要求中國船隻撤離南海牛軛礁　稱尚有44艘未離開
王毅晤菲律賓外長　中方願加快推進「南海行為準則」磋商
美菲討論牛軛礁形勢　白宮重申美菲防禦條約適用南海
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。