阿斯利康疫苗｜澳洲稱歐盟阻礙疫苗出口　總理莫里森促放行

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-07 12:29

澳洲政府4月6日表示，英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）原定3月向澳洲交付310萬劑新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，但遭歐盟阻撓。總理莫里森（Scott Morrison）促請歐盟盡快放行。

圖為2月22日，澳洲墨爾本一間疫苗注射中心，為市民接種疫苗。（Reuters）

路透社引述澳洲政府消息人士報道，歐盟委員會阻撓了原定在3月向澳洲交付的310萬劑疫苗。澳洲現時只收到了其中30萬劑的疫苗，之後有40萬劑疫苗會在4月底運到，遠低於預訂的數字。

歐盟回應指否認阻止疫苗出口，但稱歐盟不應為阿斯利康未能履行對其他國家的承諾負責。

澳洲總理莫里森在4月7日表示，他們正急需要那310萬劑的疫苗，並稱若一如歐盟所說的並無阻止疫苗出口，那應盡快放行。

阿斯利康疫苗是目前歐洲新冠疫苗接種計劃的主要疫苗，但因產能不足出現短缺，交付進度嚴重落後。歐盟曾威脅要阻止疫苗出口，並要求阿斯利康必須優先滿足歐盟的訂單需求。

澳洲除使用阿斯利康疫苗外，亦有使用輝瑞（Pfizer）與BioNTech合作研發的疫苗。當局原定在3月底為全國400萬人接種，但進度因疫苗短缺嚴重落後，目前只有約67萬人接種。