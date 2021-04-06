伊朗4月6日重啟核協議會議　美國不期望談判有即時成果

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-06 10:47

伊朗核協議的再談判會議預定4月6日稍後時間在維也納展開。聯合國常任理事國與及伊朗均會派代表前往參加。美伊雖然不會「直接」舉行雙邊會議，但會進行「間接接觸」，惟美國不期望會有即時成果。

圖為3月1日，在聯合國國際原子能機構前的伊朗國旗。（Reuters）

這次會議由歐洲主持，目的是為挽救美國前總統特朗普（Donald Trump）撕毀的核協議。美國、伊朗、中國、俄羅斯等多國將在6日維也納重啟談判。事前伊朗已表明不會與美國直接談判，但歐洲已表示雙方仍會有「間接接觸」。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，對這次的談判不抱期望，但對未來的可能性持開放態度：「我們不會低估今後的挑戰，而目前只是剛開始，我們不期望會立刻取得突破，我們相信談判會出現困難。」

伊朗早前表示，美國需一次過解除所有制裁，無條件重返核協議，伊朗才會跟隨。

2015年伊朗與美、英、法、俄、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。但美國在特朗普在位期間，不理會歐洲及其他協議成員國的反對，單方面撕毀協議，並重啟對伊朗制裁，伊朗亦隨即重啟核計劃。新總統拜登（Joe Biden）上任後，美國表示有意重返核協議。