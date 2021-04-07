美國被指要拉攏盟友抵制北京冬奧　日本否認與美磋商此事

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-07 16:08

美國國務院4月6日暗示要聯合盟友抵制2022年北京冬奧會，理由是中國侵犯人權。雖然美國國務院又解釋稱尚未做出是否抵制的決定，但美國的重要盟友——日本率先就此事作出回應。

日本內閣官房長官加藤勝信4月7日表示，日本沒有與美國磋商可能共同抵制北京冬季奧運會。此前，美國國務院官員稱，在有關北京冬奧會的問題上，美國正尋求與盟友和夥伴進行討論，以採取協調一致的做法。

2022年冬奧會將在中國北京舉行。圖為2021年2月2日，位於北京的奧林匹克塔。（AP）

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）4月6日在例行記者會上被問到拜登（Joe Biden）政府有關冬奧會的計劃時説，在這個問題上，美國的想法是「與世界各地的夥伴與盟友進行密切磋商」，協調行動。

普賴斯在記者會上還表示，拜登政府尚未在這個問題上做出決定，但他對中國嚴重侵犯人權的行為表示關切。

但據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國國務院又在4月6日晚否認正在考慮與盟國聯合抵制2022年北京冬奧會，稱美國尚未做出決定。

美國國務院一名高級官員在發給CNBC的電子郵件聲明中稱：「我們對2022年奧運會的立場沒有改變。」