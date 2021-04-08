北愛爾蘭爆騷亂　逾40警察受傷　親英派與民族派對立加劇掀示威

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-08 16:17

北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）連續6晚爆發騷亂，造成逾40名警察受傷，4月7日下午，有年輕群眾縱火焚燒一輛劫來的巴士，引發廣泛關注。自英國脫歐後，北愛爾蘭內部緊張形勢加劇，親英派與民族主義派之間的政治對立，被指是爆發騷亂的原因。

拘捕10人

在連續多天的騷亂中，有民眾焚燒車輛、向警察擲石與擲汽油彈，北愛爾蘭警方指，近日事件造成41名警員受傷，目前已拘捕10人。

在4月7日發生的燒巴士事件，事發地點鄰近貝爾法斯特的「和平牆」（Peace Wall），這道牆位於親英派與民族主義派的社區之間，一直「分隔」兩邊，如今則有大批民眾互相投擲煙花、磚頭及汽油彈等。

親英派與民族派對立加劇

路透社報道，自脫歐以來，親英派開始對新出現的貿易障礙愈見不滿，令外界擔心會引發暴力示威。根據英國的脫歐安排，目前北愛爾蘭留在歐洲單一市場，與愛爾蘭之間邊界維持開放，但北愛爾蘭與英國其他地區之間，便出現新的貿易障礙。

這次局勢升級的原因，還有民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）2020年違反防疫規定，舉行大型葬禮，但之後警方沒有追究24名新芬黨政客，引來親英派不滿。

在騷亂發生後，北愛爾蘭政界各方均譴責衝突事件，但政黨之間也互相指責。新芬黨批評親英派的民主統一黨（Democratic Unionist Party，簡稱DUP）反對新貿易安排，引發緊張局勢。

另一邊廂的民主統一黨則批評警方沒有起訴新芬黨人違反防疫規定，並要求警察總長下台。

約翰遜呼籲對話

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021

英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月7日表示，他深切關注北愛爾蘭出現的暴力情況，尤其是北愛爾蘭警察、一名巴士司機與一名記者遭受攻擊的情況。他稱「解決分歧的方法是通過對話，而不是暴力或犯罪。」