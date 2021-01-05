北愛爾蘭冬日奇景　枯木長出極罕「髮絲冰」　成因要配合多種因素

環球趣聞
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北愛爾蘭民眾近日在樹林散步時發現罕見景象，當地樹枝上彷彿長出「棉花糖」，近距離更可見到數百根白髮般的線絲附着在樹上。

這種奇特現象被稱作「髮絲冰」，科學家發現這是由於植物中的真菌，結冰形成直徑約0.01毫米的細絲，宛如頭髮一般。髮絲冰一般出現在腐爛的樹木枝幹上，形成條件包括氣候潮濕的冬夜、溫度要低於攝氏零度，一旦用手觸摸或被冬天的陽光照射就會融化，因此可遇不可求。

北愛爾蘭樹林出現罕見的「髮絲冰」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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關於髮絲冰的研究，最早由發表大陸板塊理論的著名地理學家韋格納（Alfred Wegener）於1918年提出。近100年後，瑞士教授瓦格納（Gerhart Wagner）研究證實，具有生物活性的真菌才能形成髮絲冰。

民眾在北愛爾蘭的弗馬納（Fermanagh）和蒂龍縣（Tyrone）發現髮絲冰，用鏡頭捕捉並分享到Twitter上引起網友討論。有人表示很想伸手觸摸，也有人讚嘆為「大自然的鬼斧神工」，同時鼓勵當地民眾外出時不妨多多留意，說不定有機會趁融化前見證奇景。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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