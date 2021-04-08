新冠肺炎｜多國公開信稱病毒溯源受政治影響　應脫離北京重新調查

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-08 16:28

來自歐洲、美國、澳洲和日本的24名研究人員４月８日發表公開信，指中國和世衞與專家團隊就新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的溯源工作受到政治因素的影響。負責起草這份文件的梅茨爾（Jamie Metzl）表示，世界可能不得不「回到B計劃」，在沒有北京參與的情況下展開調查。

公開信表示，中國和世衞專家小組就新冠病毒的溯源研究報告，未有提供關於新冠疫情如何開始的可靠答案關。研究結論基於中國未發公開發表的研究報告，同時無法獲取關鍵的記錄和生物樣本。

世界衞生組織專家組訪問武漢病毒研究所，進行關鍵溯源調查：

起草這封信的大西洋理事會（Atlantic Council）智庫高級研究員梅茨爾指出，世衛的出發點是，是儘可能多地作出妥協，以獲得中國最低限度的合作。因此世界可能不得不「回到B計劃」，在沒有中國參與的情況下展開調查。

中國和世衞組織3月30日公佈的的溯源報告稱，新冠病毒很可能是來源自蝙蝠，在跨物種下感染未知動物後，再感染人類，而實驗室洩漏「極不可能」。世衞組織總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）表示，需要進行更多研究才能得出更有力的結論。

譚德塞表示，中國未有提供部分數據。但中國新冠肺炎高級專家梁萬年否認了這一説法，似乎排除在中國進一步開展調查的可能性，並表示應將重點轉移到其他國家。

梅茨爾稱，中國應該披露可以推翻實驗室洩漏假設的信息，例如中國關於病毒的數據庫，和正在進行的工作實驗室記錄。梅茨爾稱當中有很多人在實驗室中工作，但研究員無法翻閱這些資源，也沒法與這些人接觸。