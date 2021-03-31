美國等14國質疑世衛病毒溯源報告　中國：圖謀不會得逞

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-31 17:48

美國、英、加、日、韓等14國發表聯合聲明，共同質疑世衛組織（WHO）在中國所做的新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源報告，中國外交部3月31日回應稱，他們的圖謀不會得逞，並指有關的國家應該反躬自省。

華春瑩稱，美國其實早在報告發布之前就已經開始做這件事情了，但是響應者寥寥，她指這種把病毒溯源政治化的做法既不道德也不得人心，只能阻礙全球溯源合作，破壞全球抗疫努力，導致更多生命的損失，同國際社會團結抗疫的願望完全背道而馳。

華春瑩説：「相信國際社會絕大多數國家對此看得非常清楚，他們的圖謀不會得逞，有關的國家應該反躬自省。捫心自問，你們自己的抗疫工作究竟怎麼樣？你們都為國際合作抗疫做了些什麼呢？」

與美國共同發表聯合聲明的其他13個國家為：澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脱維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛文尼亞、英國。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在記者會上稱，世衞溯源報告缺乏「關鍵數據信息與渠道」，美國認為應該採取第二階段行動，而第二階段行動應該由所謂「獨立的國際專家組成」。普薩基強調，美國政府沒有全盤接受這份世衞的報告，目前正在由17位美國專家進行檢視。