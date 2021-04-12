美國無人車被攻擊事件不斷　鳳凰城民眾激烈針對有人稱為「報仇」

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-12 19:07

在亞利桑那州鳳凰城及其周邊地區，Waymo的自動駕駛汽車仍然不太受歡迎。

遭遇21次攻擊

根據《鳳凰新時報》報道，Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛汽車（AV）開發商多年來一直將鳳凰城作為自己的試驗場，在那裡，自動駕駛小型貨車一直受到當地居民的反抗。據《紐約時報》報道，當地警方稱，Waymo 測試車登陸鳳凰城沒幾個月，就有當地人看不慣Waymo，將Chrysler Pacifica測試車當成攻擊目標，過去一年，無辜的Pacifica至少遭遇 21次攻擊，這一系列激烈行為中，最過分的恐怕就是將槍口對着測試車和安全的駕駛員了。

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反自動駕駛汽車（AV）的暴力事件

一名情緒激動的男子稱自己鄙視自動車，想為坦帕市被Uber測試車撞死的Elaine Herzberg「報仇」，警方認為這些當地人可能認為自己是英雄，但可能會被視為先發制人的犯罪行為。

《鳳凰新時報》列舉了鳳凰城的幾起反自動駕駛汽車（AV）的暴力事件，有一名男子開着一輛黑色汽車到處販賣Waymo的車，而另一個人卻從Waymo貨車開着的窗戶扔了一個冰淇淋，甚至還有一個人對司機尖叫，還打碎了汽車的鏡子。

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Waymo 無條件支持安全駕駛員

早在2019年，許多反派人士就曾與定期使用Waymo機器人計程車服務Waymo One交談，他們當時詳細描述了反機器人的各種原因，比如司機會拒絕讓自動駕駛中型客車併入車道，或者偶爾出現的不成比例道路問題，也就是說，這些民眾反對機器人已經不是第一次了，雖然反對者的行為越來越激烈，但 Waymo 依然選擇忍氣吞聲。

許多警察反應，遇到麻煩的安全駕駛員會要求警察不起訴這些人，即使警察找上門，Waymo 也不願將行車記錄器拍到的證據交給警方。根據警方通報，Waymo 如此「仁慈」是因為擔心一旦鬧上法庭，會影響車隊的測試工作。相關報導也表示，Waymo 發言人回應：「如果 Waymo 認為某些行為夠危險，就會通報警方，遭遇蓄意破壞或攻擊活動時，我們也向當地警方提供過照片和影片，Waymo 會無條件支持自己的安全駕駛員，而且也不怕打官司。」

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