N號房｜創立網上付費聊天室性剝削女性　GODGOD文亨旭判囚34年

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-09 08:57

韓國「N號房」主犯、「N號房」創建者文亨旭（문형옥譯音）在4月8日的一審判決中，被韓國安東地方法院判處有期徒刑34年。

震驚整個韓國以至海外、發生在2018至2020年間的 「N號房」事件，歹徒終須為自己的惡行付出代價。除了文亨旭，24歲的主犯趙主彬（조주빈）2020年11月26日被判40年有期徒刑。2020年2月趙主彬因涉嫌隱匿犯罪收益案，被判加刑5年，累計有期徒刑45年。

「N號房」事件是一系列的韓國網絡性犯罪事件。在即時通訊應用程式Telegram上，有人建立私人付費聊天室，分享女性不雅照，當中涉及勒索、強姦及侮辱等，畫面不堪入目，手段極其殘忍，還包括未成年人士。

N號房：韓國「N號房」事件引起全球震怒，圖為案件主要疑犯「博士房」群組管理員趙主彬3月25日被移交檢察部門。（Reuters）

聊天室由多人運營，包括被稱為「博士」的趙主彬，以及暱稱為GODGOD（갓갓）的文亨旭。文亨旭於2020年5月被捕，韓國檢方以10多項罪名起訴他，曾要求判處其無期徒刑。

文亨旭2017年起以高薪職位引誘年輕女子及女童應徵，然後威脅她們拍下涉及色情及虐待的片段。此外他也偽裝成一名查案的警員，再對那些曾在網上發布性感內容的女子帳戶入侵。當他取得相關內容後，便對她們勒索，稱如不發送他更多影片，會將其手上的資料發送給她們的家長。文亨旭在N號房曾分享至少3700條受害人影片。

事件震撼全韓、激起民憤，韓國警方根據相關法律公開趙主彬及文亨旭等多位主犯照片。

趙主彬被控在2019年5月至2020年2月期間，恐嚇10多名女子拍攝性剝削影片，在Telegram讓人付款觀看。他此外被控14項罪名，包括涉及他的一名共犯進行性侵犯，以及威脅散布未成年受害人A的裸體影片。

檢方之後亦指趙主彬涉嫌組織一個犯罪集中，有系統以及積極地分發大量性剝削的影片，然後指控他組織以及加入一個犯罪集團。法院將兩宗案結合，以及進行審訊。

案發期間，共有74名女子受害，拍攝不雅影片供人觀看。受害者包括16名未成年人士。歹徒惡行持續2年多，才有1名受害者出面指證。

N號房事件：圖為5月18日，化名GODGOD的文亨旭，在警方的押解下公開身分，回答着記者的提問。（韓聯社Youtube截圖）

檢方曾在庭上表示，被告為滿足個人私欲，有計劃地犯案，造成許多人受害，並令他們因影片流通而持續受到傷害。

根據檢方調查，文亨旭涉嫌自2017年1月至2020年初脅迫21名兒童及青少年自行拍攝性剝削影片。根據他製作、持有的影片數量，次數多達1275次。

被告2018年9月至2019年3月間涉嫌以散布性剝削影片，威脅3名被害青少年的父母。他又在2018年11月涉嫌威脅2名被害人自行在身上以武器刻下文字，並在2018年9月至2019年7月間以假網址連結騙取8名被害人個人資料，盜用其中4人的社群網站帳戶。

【相關文章】韓國早前亦爆出涉脅迫未成年少女拍AV的「N號房」事件，震驚全球。點圖重溫案情重點及各主犯驚人真面目：

+ 19 + 19 + 19

【相關圖輯】N號房｜逼少女拍性虐影片 會員26萬 一個圖輯看清案情重點及「博士」真面目（點圖放大閱讀）：

+ 11 + 11 + 11

其後，內地亦爆出兒童AV網站及迷姦黨事件，有關討論群組被稱作「中國版N號房」。點圖了解更多：

+ 5 + 5 + 5

N號房事件：圖為5月18日，案中另一名犯人，化名GODGOD的文亨旭，在警方的押解下公開身分，回答着記者的提問。（韓聯社Youtube影片截圖）