非韓國獨有　「N號房」在不同地方上演　香港男Telegram出賣伴侶

韓國「N號房」事件中，不法之徒透過各種不同形式，對兒童與青少年進行性剝削，這些新型態的網路性暴力防不勝防。今天我們將聚焦在亞洲，關注不同形式的網路性犯罪。

韓國「N號房」事件在3月爆發，200萬名網友連署公開加害者長相，韓國藝人也紛紛發聲要求嚴懲兇手。而事隔兩個月，根據中央社報道，創始人「godgod」於5月11號落網，被依違反兒童青少年性保護法羈押。

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「N號房」事件看似在韓國有了進展，喚起大眾對於兒童網路安全的高度重視，但是數位性暴力、兒少性剝削仍舊在各地以不同形式上演，而我們也將重點聚焦在亞洲地區，看看在香港與中國的實際狀況。

香港：Telegram群組販售私密影像

根據《香港01》4月的報道，香港Telegram的群組出現與N號房手法相似的運作，要求參加群組的使用者分享伴侶的私密影像，而群組的管理者會不定期分享打了馬賽克的性愛影片，若想要看清晰版本，則需要回答管理者提出的問題。

香港01的記者實際進到群組中，被要求回答伴侶的年齡、入群原因，並回答自己是如何幻想另一半被凌辱，最後更要申請者分享伴侶的居家照做驗證。這些私密群組遭揭露後，香港的商務及經濟發展局局長邱騰華在五月回應，科技罪案調查科已與警方進行調查，目前尚未有任何人士遭到逮捕。

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中國：以未成年少女為主的色情論壇

而在3月26號，微博一名博主檢舉中國多家兒童色情網站「芽苗論壇」、「蘿莉網」「蘿莉天國」，這些論壇長期散播未成年兒童色情影像。消息一出，引發大批網友撻伐並檢舉。

根據中國新京報所述，這些網站透過大量的兒童影片， 配上「漂亮蘿莉」、「幼女」等描述，要求使用者付費成為會員，並且以「分享給25人即成為永久會員」為誘因，讓使用者持續散布色情內容。《新京報》記者實際註冊其中一個「芽苗論壇」，發現網站同時在線人數維持在1,000人，註冊會員數高達860萬。

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一名長期協助檢舉兒童色情影片的家長更表示，影片裏的孩子有些是自拍，有些則是在被強迫的情況下錄製這些影片，其中有出現女童被強行脫掉衣服的影像。然而即便家長不斷舉報，網站只要更新網址，還是會持續營運下去。

「N號房」透過各種不同形式，對兒童與青少年進行性剝削，這些新型態的網路性暴力防不勝防。我們不免擔心，這些孩子究竟是在什麼樣的情況下，被脅迫、被威嚇錄下一支支私密影像，而網路蓬勃世代，我們又能夠為孩子做些什麼，避免「N號房」事件一再重演？

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或許，作為家長，我們能夠開始教育孩子身體自主權，主動與孩子談心，讓他們知道：你願意聆聽、願意協助；而所有人能做的，是不去轉傳影片、不鼓譟，如韓國「N號房」事件之後，在成人影片網站Pornhub上出現各種與N號房相關的關鍵字，這些搜尋之舉，或許自認為無心，但事實上已經成為加害者的一份子，對受害者造成二次傷害。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「再怎麼檢舉，換了網址還是會繼續」N 號房在各地以不同形式上演】