美國NFL前球員槍殺5人　現場傳出約20下槍聲　中槍技工尖叫求助

撰文： 梁凱怡 許懿安 最後更新日期： 2021-04-09 12:52

美國南卡羅來納州4月7日發生槍擊案。32歲的全國美式足球聯盟（NFL）前球員亞當斯（Phillip Adams）開槍殺死著名醫生萊斯利（Robert Lesslie）和另外4人，然後再吞槍自盡。警方在記者會上播出求救電話錄音，稱一家公司接獲中槍員工致電求助，他在電話筒中尖叫。

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70歲的醫生萊斯利和69歲的妻子芭芭拉（Barbara）以及他們9歲和5歲的孫兒被發現死於位於羅克希爾（Rock Hill）的住所。另一名死者死於屋外，為冷氣技工。第六名受害者同樣為冷氣技工，其後送往醫院，目前情況危殆。

圖為2015年10月25日，全國橄欖球聯盟球員亞當斯。（美聯社）

約克縣（York County）警長托爾森（Kevin Tolson）4月8日表示，現場證據顯示亞當斯為疑犯。警察於是前往亞當斯父母的住所，想勸亞當斯到屋外，但最終發現他於睡房開槍自殺。

托爾森表示，調查員未知亞當斯的犯案動機。美聯社引述知情人士指，亞當斯曾接受萊斯利的治療。但托爾森未有確認亞當斯是萊斯利照顧的病人。

美國南卡羅來納州4月7日發生槍擊案。32歲的全國美式足球聯盟（NFL）前球員亞當斯（Phillip Adams）開槍殺死著名醫生萊斯利（Robert Lesslie）和另外4人，然後再吞槍自盡。圖為2019年9月疑兇亞當斯在美國作賽時的情形。（Reuters）

托爾森在記者會上播出2個報案電話錄音。第一個電話是由僱用2名冷氣技工的公司打來，當時受傷的技工在電話中尖叫求助，稱他和同事也中槍，而同事已經無反應。第二個看來是案發現場的街坊打來，稱槍擊案發生時他在除草，聽到20下槍聲，然後看到有人從萊斯利的家中走出來。

亞當斯逾5年前離開全國橄欖球聯盟。5季聯盟生涯內，他曾效力6個隊伍，上陣78場。亞當斯的父親接受電視台訪問時將問題歸咎於美式足球，「我可以說他是個好孩子——他是個好孩子，我覺得是足球把他弄得一團糟」。