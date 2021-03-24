美國科羅拉多槍擊案　疑犯六天前買槍　拜登籲禁突擊步槍

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-24 02:28

美國科羅拉多州博爾德（Boulder）一間超級市場3月22日發生致命槍擊案，導致10人喪生。當局指疑犯所使用的AR-15突擊步槍在事發前六天才購入，而總統拜登（Joe Biden）則認為有必要加強槍械管制。

拜登在白宮發表講話，慰問槍擊案遇難者家屬。他表示當地可以禁止突擊步槍和高容量彈夾，強調這不是政黨間的問題，而是一個可以拯救生命的全國議題。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，除了立法管制，拜登亦正考慮透過一連串行政方式應對槍械暴力情況。

修改槍擊管制法案一直是個歷史難題，傳統上民主黨會普遍支持，惟他們需面對共和黨的反對。

美國科羅拉多州博爾德一間超級市場在3月22日發生嚴重致命槍擊案，導致10人喪生。民眾在23日到場獻上鮮花悼念遇難者。（AP）

至於在這宗槍擊案方面，當局公布21歲槍手阿利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa）的供詞，指他在事發前六天才買入涉事步槍。另外有超級市場員工向調查人員指出，阿利薩曾在超級市場外向一名長者連開多槍，之後再入內行兇。

目前未知阿利薩的行兇動機，一名執法人員向美聯社表示，阿利薩的家人指他患有精神問題，包括出現幻覺，並指他曾經多次向家人聲稱自己被跟蹤，因此不排除成為行兇原因。