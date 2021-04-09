馮德萊恩無位坐風波持續：土耳其稱合禮　意大利批埃爾多安獨裁

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-09 13:06

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月6日訪問土耳其，與土耳其總統會晤時沒有座位，尷尬地站在一旁。被網民稱為「沙發門」（sofagate）的事件，引發土耳其與歐盟，以及土耳其與意大利的口水戰。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）評論事件時以「獨裁者」稱土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），引發安卡拉不滿而召喚意大利大使。

德拉吉在記者會中被問到此事時說：「馮德萊恩主席所受屈辱讓我非常不愉快……但是和這些獨裁者打交道時……必須坦率表達不同看法……同時也要準備去合作，去確保本國利益。」

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）發文回應德拉吉的談話表示：「我們強烈譴責意大利總理德拉吉令人無法接受的民粹主義論調，以及他針對我們總統令人不愉快、冷酷無情的說法。」

土耳其外交部在聲明中表示，已召喚義大利駐土耳其大使加亞尼（Massimo Gaiani），由次卡伊馬克徹（Faruk Kaymakci）表達對德拉吉上述談話「強烈譴責」。

2021年4月6日，歐洲理事會主席米歇爾（右）與歐盟委員會主席馮德萊恩出訪土耳其。（Reuters）

埃爾多安4月6日與兩位歐盟高級官員會晤時出現尷尬一幕。

易片顯示，與會的兩位男性領導人坐在中間兩把椅子上，歐盟委員會主席馮德萊恩只能尷尬地站在一旁。

據美國《華盛頓郵報》報道，當埃爾多安和歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）分別坐到房間中央的兩把座椅上時，馮德萊恩難以置信地攤手，驚訝地嘆一口氣。

馮德萊恩會見土耳其總統遭遇「沒座位」（點擊圖集瀏覽）：

隨後馮德萊恩被安排在旁邊一張米色沙發上就坐，對面是土耳其外長恰武什奧盧。

據土耳其《每日晨報》報道，土耳其官員4月8日就此事首次發表公開聲明。

土耳其外長就「埃爾多安沒給馮德萊恩留座位」一事做出回應稱，「座位安排是根據他們的建議而做出的」。

談及引發爭議的這一事件時，恰武什奧盧表示：「有一些對土耳其不公平的指責。土耳其是一個有着深厚底藴的國家，並不是第一次招待客人。在土耳其舉行的會議中採用的禮儀是國際禮儀。」

恰武什奧盧還説：「歐盟方面的要求得到了滿足。這是説，座位安排是根據他們的建議而做出的。我們的禮賓部門之前碰過頭，他們（歐盟）的要求得到了滿足。」