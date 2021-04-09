美國制裁7間中國企業及機構　北京：將採取必要措施

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-09 16:38

美國商務部4月8日宣布制裁中國7間企業和機構，把它們列入實體清單後，中國外交部4月9日表示，美國不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對，又指中國將採取必要措施進行回應，堅決維護中國企業的合法權益。

拜登（Joe Biden）上台後，美國對中國的施壓並沒有放鬆。圖為4月8日，拜登在白宮發表講話。（AP）

針對美國商務部的制裁，中國外交部發言人趙立堅4月9日在記者會上説，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對。

他強調，美國在超級電腦領域對中國實施技術封鎖由來已久，但中國超級電腦依然憑藉自主創新躍居全球領先地位，美國的遏制打壓阻擋不了中國科技進步發展的步伐，只會更加堅定中國自主創新的決心和意志，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

Supercomputing capabilities are vital for the development of many – perhaps almost all – modern weapons and national security systems, such as nuclear weapons and hypersonic weapons. https://t.co/zvYmTH3pfH — Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) April 8, 2021

美國商務部4月8日宣布，把7間中國企業和機構列入「實體清單」，原因是它們從事危害「美國國家安全或美國對外政策利益的行為」，其中包括：天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、Sunway Microelectronics、國家超級計算深圳中心、國家超級計算濟南中心、國家超級計算無錫中心及國家超級計算鄭州中心。