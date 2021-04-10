菲臘親王曾數度到訪香港　包括出席伊利沙伯醫院奠基儀式

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-10 09:28

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）4月9日早上離世，終年99歲。這位長壽的王室成員曾經在香港留下足迹，本地亦有地方及建築物以他命名。

菲臘親王1959年3月曾單獨訪港，期間出席伊利沙伯醫院（Queen Elizabeth Hospital）奠基儀式，並代表英女王頒下香港紋章（Coat of arms of Hong Kong）。它在同年7月用於香港旗設計。

菲臘親王訪港期間到訪香港仔。

↓1959年菲臘親王在香港仔↓

菲臘親王也曾兩度陪伴英女王到訪香港。第一次在1975年，他們當年5月4日到達香港，展開為期4天的訪問。

那次是英女王首次踏足香港，菲臘親王在這4天的行程包括到訪香港大會堂、粉嶺警察少年訓練學校、紅磡火車站、葵涌貨櫃碼頭、海運大廈等地方。

英女王和菲臘親王第二次訪港是在1986年10月。他們當時結束訪問中國大陸的行程後，乘皇家不列顛尼亞號（Royal Yacht Britannia）轉到香港。

牙科醫院以菲臘親王命名

香港不少地方都是以英國王室人物來命名，當中包括菲臘親王。香港島的菲臘牙科醫院（The Prince Philip Dental Hospital）便是以他命名。

中環的愛丁堡廣場（Edinburgh Place）則是以他的封號愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）來命名。