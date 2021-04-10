菲臘親王逝世｜在位時間最長君主配偶　王室專家：一個時代終結

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-10 08:21

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。菲臘親王是英國在位時間最長君主配偶。歷史學家和王室專家威廉姆斯（Kate Williams）接受美國有線新聞網站（CNN）訪問時形容，菲臘親王的離世是「一個時代的終結」。

威廉姆斯説，「他在離百歲生日只有幾個月的時候就去世了，這太令人悲傷了。」回顧菲臘親王的遺產和他退休前所做的工作時，威廉姆斯表示，他是「一個首先致力為王室、國家和自己的事業服務的人。」

威廉姆斯還説，「女王很早就繼承了王位，這令親王和女王都很驚訝。」對於二戰期間「英勇」服役的公爵來説，退居二線支持自己的妻子是很困難的決定。「他不得不放棄這麼多，這麼早。」「對於這樣一個有決心的男性領袖來説，走到女王身後是一件很困難的事情，但他完全投入了。」

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女王伊利沙伯二世前新聞秘書安森（Charles Anson）也給予菲臘親王高度評價。安森接受採訪時表示，菲臘親王是「女王將君主制帶入20世紀下半葉和21世紀的巨大支持」。他説，菲臘親王「對新思想和新主題始終持開放態度」。

安森於1990年代為女王工作。他還説，菲臘親王「在任何場合都支持女王，無論是開心的時候，還是與家庭成員一起處理更困難的任務時，或者是悲傷的場合。」安森解釋説，菲臘親王還通過廣泛的行動來支持君主制，他是一個有行動和想法的人。「他也希望看到這些想法轉化為行動，建設一個更好的社會。」「他的目標是創造一個更美好的世界。」