意大利動用「黃金權力」阻中國收購米蘭半導體公司

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意大利與中國經貿關係持續緊張，繼中國電訊設備供應商華為參與意國5G網絡建設受阻後，意國總理德拉吉（Mario Draghi）4月8日稱支持經濟發展部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）建議，擴大「黃金權力」，阻擋中國持有或管理戰略敏感的意大利企業。

德拉吉在日期為3月31日的政令上簽字，否決中國Shenzhen Investment Holdings Co.在米蘭半導體公司LPE取得控股權。Shenzhen Investment Holdings Co.本擬收購LPE七成股權。

半導體：圖為2011年3月23日，美國加州一塊電路板上的半導體。（Getty）

他稱支持焦爾傑蒂的意見，認為應擴大「黃金權力」適用的產業範圍，否決權應擴至汽車業及鋼鐵業。

這個權力自2012年起，可用於阻止外資購買及管理戰略敏感公司的權力，僅被用過3次。

LPE公司是意大利唯一一間具有全球性領先外延技術的半導體公司，有自己的專利。它的主要收入來自其專業晶片外延技術，被認為經濟戰略價值很高。LPE在上海也有辦公室。

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「黃金權力」涵蓋的範圍包括金融、信貸、保險、能源、交通、水、保健、機械人技術、半導體及網絡保安。

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