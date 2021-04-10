美國2艘軍艦赴黑海　俄羅斯關注

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-10 18:17

土耳其4月9日表示，美國下周會派遣2艘軍艦經過博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait）進入黑海。在此之前，烏克蘭突然於黑海開始進行演習，而美國正考慮派出海軍支持烏克蘭。

土耳其指，美國在4月14日至15日起，會調動2艘軍艦進入黑海。土國外交部說，美國按照《蒙特勒公約》（Montreux Convention）在15天前透過外交途徑通知土耳其，會有2艘美軍軍艦經過海峽，前往黑海，並將停留至5月4日。

船隻如要從地中海（Mediterranean Sea）進入黑海，要經由博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）。根據公約，兩海峽均由土耳其控制。條約亦對經過海峽的軍艦施加限制。

↓博斯普魯斯海峽的位置：

美國防部發言人科比（John Kirby）稱，軍隊常規地派出船隻到該區，「並非任何新鮮事情」。

俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）9日說，沒擁有黑海海岸線的國家的海軍，在黑海的活動增加，他對此表示關注。

黑海沿岸國家包括俄羅斯、土耳其及烏克蘭等。格魯什科所指的顯然是美國。

圖為4月9日俄羅斯總統普京在莫斯科出席電話會議。（AP）

俄烏局勢升溫

烏克蘭新聞網站strana.ua在4月8日引述烏克蘭海港管理局的消息報道，烏海軍在沒有預警的情況下開始在黑海演習。

美國亦傳有意前往「撐場」。美國防部1名官員8日向美國有線新聞網絡（CNN）稱，美國在考慮派出海軍前往黑海，以示支持烏克蘭。

俄羅斯國防部4月8日亦宣布，派出裏海艦隊10艘船艦前往黑海。它們將加入身在黑海的同袍進行演習。情況更令俄烏局勢緊張進一步升溫。