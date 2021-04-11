美軍艦闖入專屬經濟區印度震驚且疑惑　俄媒分析原因

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-11 01:06

美軍一艘驅逐艦4月7日在印度專屬經濟區開展了「航行自由」活動，並且沒有提前通知印度，印方十分震驚。印度外交部4月9日向美國表達了關切。俄媒認為美國的突然之舉可能與俄羅斯對印軍售有關。

美軍艦在全球範圍內開展航行自由行動。圖為2月24日，美軍艦通過台灣海峽。（美國海軍官網）

印度外交部4月9日發表聲明稱，印方已經就此通過外交渠道向美方表達關切，並稱美軍艦受到持續監控。

印度外交部表示，印度政府對《聯合國海洋法公約》的立場是，《聯合國海洋法公約》未批准其他國家在未經沿海國同意的情況下，在其專屬經濟區和大陸架進行軍事演習或演練，特別是使用武器或爆炸物的行動。

印度表態被指過於軟弱。印度人民黨議員斯瓦米（Subramanian Swamy）評論説，膽怯的人才會使用「關切」這種語言。

聲明還稱，「『約翰・保羅．瓊斯』號驅逐艦穿過波斯灣到馬六甲海峽過程中持續受到監控。我們已經通過外交渠道向美國政府表達了我們對其穿過（印度）專屬經濟區的關切。」

美印海軍經常進行聯合軍演。2020年11月，美印聯合軍演，雙發均出動航母：

據悉，美國第7艦隊7日發表聲明稱，美國「約翰・保羅．瓊斯」號驅逐艦（USS John Paul Jones DDG-53）在沒有事先徵得印度同意的情況下，在印度專屬經濟區內的拉克沙群島以西130海里處維護航行權利和自由，這符合國際法。

該聲明還稱，印度要求在其專屬經濟區或大陸架進行軍事演習或演練需要事先徵得同意，這一主張不符合國際法。這種航行自由行動通過挑戰印度過度的海洋主張，維護了國際法承認的權利、自由和合法使用海洋的權利。美軍還補充説，美軍每天都在印太地區行動，行動都是根據國際法展開的，美國將在國際法允許的範圍內飛越、航行和行動。

美軍的突然之舉讓印度國內十分震驚和疑惑。新德里電視台評論稱，美軍這份聲明對新德里來説將是「刺耳的」，美國可是印度最親密的戰略夥伴之一，美印海軍的軍事演習貫穿全年。雙方都反對中國的海上擴張主義，特別是在南海，這一聲明對新德里將是令人震驚的。

對於美國這麼做的原因，俄羅斯衞星網4月10日刊文稱，拜登（Joe Biden）政府發出的這個不高興的信號可能與俄羅斯與印度的S-400軍售有關。

文章稱，儘管美國多次對新德里發出警告和制裁威脅，莫迪（Narendra Modi）政府還是決定繼續與俄羅斯簽署價值54.3億美元的S-400防空導彈防禦系統協議。第一批導彈預計將於2021年年底抵達印度。