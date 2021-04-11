中印舉行第11輪會談　雙方同意保持溝通共同維護邊境和平

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-11 11:52

中印4月9日在拉達克東部舉行第11輪軍長級會談。雙方軍方代表就摩擦點脱離接觸的問題進行了13小時的會談。會談之後，中印雙方同意繼續保持溝通。

印度電視台4月10日發表文章稱，時隔約兩個月之後，中印第11輪軍長級會談在楚舒勒舉行。率領印度軍事代表團的是列城14軍的指揮官P.G.K. Menon。會談從上午10時30分開始，到晚上11時30分結束。雙方討論了在諸如基阿姆温泉（Hot Springs）、戈格拉（Gogra）和900平方公里的德普桑平原（Depsang plains）等摩擦地區脱離接觸的問題。

文章稱，此次會談的重點是擺脱對其他摩擦點的關注。班公湖脱離接觸後，兩國計劃在戈格拉、基阿姆温泉、德普桑等其他摩擦點進行脱離接觸。

一位印度高級軍官説，「軍事對話仍在進行，重要的是在夏季開始之前，在實際控制線緩和緊張局勢。雙方都需要退回到原來的位置。」

同日，《印度快報》發表文章稱，陸軍在一份聲明中説，「雙方同意有必要按照現有協議，迅速解決懸而未決的問題。」聲明還強調，在其他地區的脱離接觸的完成，將為雙方考慮降級部隊，確保全面恢復和平與安寧，使雙邊關係取得進展鋪平道路。「雙方還同意共同維持當地穩定，避免發生任何新事件，共同維護邊境地區的和平。」

文章還稱，雙方一致認為，重要的是要從兩國領導人的共識中獲得指導，繼續進行溝通與對話，並爭取早日達成雙方共同接受的解決剩餘問題的方案。

解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華4月10日亦就中印第11輪軍長級會談發表談話指出，9日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行第11輪軍長級會談，雙方就相互關心的問題交換了意見，並將繼續通過軍事外交渠道保持溝通。希望印方珍惜當前中印邊境地區出現的緩和降温積極態勢，恪守兩國兩軍有關協定協議和前期會談共識，與中方相向而行，共同維護邊境地區和平安寧。