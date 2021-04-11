埃爾多安呼籲和平化解烏東危機　稱土耳其準備好支援

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-11 03:25

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月10日到訪伊斯坦布爾與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面。埃爾多安呼籲結束烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區使人憂慮的局勢發展，並指土耳其準備好提供任何必要支援。

埃爾多安和澤倫斯基會面逾三小時，之後一同出席記者會。埃爾多安表示，期盼將會根據外交慣例，透過對話和平解決衝突，符合國際法和烏克蘭的領土完整。

澤倫斯基則表示，針對黑海地區面臨威脅以及對威脅的回應，基輔和安卡拉立場一致，並透露已經向埃爾多安詳細說明烏克蘭東部頓巴斯地區情勢。

圖為2021年4月9日，烏克蘭總統澤連斯基到訪東部頓巴斯地區。（美聯社）

埃爾多安宣布兩國外交部長和國防部長將討論國防工業合作，但指並不是針對第三國。他逆：「國防工業的合作是我們合作的重要因素。考慮國防和安全問題後我們開始『2+2』的工作模式。我們將以這種方式加強兩國間的協調工作。我們兩國的合作不是針對第三國的倡議。」

土耳其雖然是北約成員國，但土耳其和俄羅斯於敘利亞、利比亞和納卡衝突以及國防和能源方面有密切合作。埃爾多安和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9日曾通話，討論烏克蘭局勢。