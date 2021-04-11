亞馬遜美國亞拉巴馬州貨倉員工反對成立工會　公司有能力應對不滿

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-11 16:18

美國亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）亞拉巴馬州（Alabama）貝瑟默（Bessemer）貨倉的員工4月9日就成立工會一事投票。國家勞資關係委員會（NLRB）指，有71%員工投票反對加入工會。

亞馬遜公司：圖為2017年8月1日，美國亞馬遜公司員工在伊利諾伊州的貨倉工作。（Getty）

《華爾街日報》10日報道，縱使在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，美國有數百萬個職位被裁減，亞馬遜和其他電子商務貨倉2020年卻增聘人手、包括新增逾30萬個可加入工會的職位。加上貨倉符合傳統工會的運作環境，令工會本來認為這是為工人成立工會的成熟時機。

工會的終極目標

律師事務所Jackson Lewis為公司提供諮詢，其成員施皮茨（Jonathan Spitz）稱，為亞馬遜或沃爾瑪公司（Walmart Inc.）這種主要僱主的員工成立工會，一直是工會的終極目標。但很多大公司有能力及本錢去支付有競爭力的薪金、調查員工在工作上的經歷，以在員工的不滿情緒擴大之前，就回應員工訴求。

亞馬遜公司：圖為2020年3月30日，美國亞馬遜公司員工在紐約市示威，抗議員工的工作條件惡劣。（Getty）

工作環境惡劣

亞馬遜的策略成功令員工在惡劣的工作環境下，也不願成立工會。

《華盛頓郵報》11日報道，多年來有批評者指控亞馬遜向貨倉員工支付的薪金過低，員工的工作量也過大。Twitter上流傳亞馬遜員工、尤其是貨車司機的指控，他們指自己在工作時沒時間上廁所，因此要用空瓶小便。英國廣播公司（BBC）1日稱，亞馬遜的電腦系統會記錄員工工作及休息的時間，一些員工指，他們每個動作都被科技監視，感到被剝奪人性。

或影響日後成立工會的決心

在亞馬遜之前，其他大型企業的員工也有嘗試成立工會，但最終失敗的經歷。《華爾街日報》引述社會學家及美國紐約市立勞工及城市研究學校（SLU，暫譯）勞工研究系主任米爾克曼（Ruth Milkman）表示，其中一樣令想看見改變的人擔憂的事情是，他們付出很多時間及精力來成立工會但失敗，因此他們有些不情願去再為其他零售業大公司的員工組織工會。