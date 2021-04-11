約旦政變疑雲過後　國王與前王儲首度一同現身

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-11 21:31

約旦（Jordan）4月初發生宮廷政變疑雲後，國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）與同父異母的弟弟前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）在11日首度一同出席公開場合。

約旦在11日紀念英國在當地建立當今國家的前身外約旦酋長國（Emirate of Transjordan）一百周年，當地國營傳媒公開王室一家在首都安曼（Amman）到前國王侯賽因一世（King Hussein I）的陵墓拜祭的照片，當中見到阿卜杜拉二世與哈姆扎同場，並是後者日前被軟禁後，首度在公開場合露面。

約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein，右）在4月3日表示遭到軟禁。圖為他在2009年6月9日與妻子努爾公主（Princess Noor）出席官方活動。（Reuters）

哈姆扎在3日聲稱被軍方軟禁，當地副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）4日稱，哈姆扎與外國勢力接觸，策劃破壞國家安全穩定的陰謀。薩法迪稱事件中有14至16人被捕。

哈姆扎之後接受斡旋，並在5日發表信件，指自己會遵從先人遺訓，亦會追隨國王阿卜杜拉二世的步伐，又表示國家利益高於一切。