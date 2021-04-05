約旦4王子公主全屬「隱藏筍盤」　遺傳國王與王后優良基因

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-05 20:52

約旦王室4月3日傳出發生疑似「宮廷政變」，20人被捕，而前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）自稱被軟禁家中。約旦政治在一眾中東國家向來相對穩定，但突然傳出發生未遂政變，惹來國際社會關注，而約旦王室內部情形，更是引起外界好奇。

約旦位於亞洲西部，阿拉伯半島的西北部。它基本上是個內陸國家，亞喀巴灣（Gulf of Aqab）是該國唯一出海口。約旦全國面積89,342平方公里，人口估計逾1065萬，首都位於安曼（Amman）。其主要經濟來源包括僑匯及旅遊業等。

它是一個世襲的阿拉伯君主立憲制國家，有參眾兩院。掌權的仍是以國王為首的哈希姆家族（House of Hashim）。約旦重視社會治安，適時調整內外政策，推進經濟改革，以及改善投資環境。

約旦在中東可說是個小國，但在眾多事情上都有影響力，不論是伊拉克或是以巴問題等。在接收難民方面，它更被稱為是「負責任大國」。但逾100萬來自敘利亞的難民湧往約旦，對安曼政府來說是個沉重的負擔。

約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）在1999年上台，並在2004年廢除其同父異母的弟弟哈姆扎（Hamza bin Hussein）的王儲地位。圖為阿卜杜拉二世在2020年12月10日在國會上發表演說。（AP）

唯國王馬首是瞻

不論是提起約旦以及「疑似政變」，不得不提國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）。前王儲哈姆扎被指涉及針對國家安全行動後，阿卜杜拉二世一直未有發聲。

阿卜杜拉二世1962年1月30日在安曼出生，他是已故國王侯賽因（Abdullah II bin Al Hussein）長子。阿卜杜拉二世育有2名兒子及2名女兒。

侯賽因1999年2月7日離世，阿卜杜拉二世同日繼承王位。

阿卜杜拉二世曾於約旦伊斯蘭教育學院（Islamic Educational College，暫譯）學習，其後到英國及美國留學。他於1980年到英國桑赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）接受軍事教育。他分別在1984年及1987年就讀英國牛津大學（University of Oxford）及美國喬治城大學（Georgetown University）。他在牛津大學完成為期1年的課程後，繼續在約旦軍隊中發展，1998年晉升為少將。

約旦王后拉尼亞（Queen Rania）與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）的愛始於一見鍾情 (queenrania@IG)

約旦公關大員——王后拉尼亞

對於我們來說，約旦除了是個新興的自由行熱點，該國才貌雙全的王后拉尼亞（Queen Rania）也是廣為人識。這位於約旦國王阿卜杜拉二世婚後恩愛27年的幸福女子，也是該國最佳公關大員。

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拉尼亞的父母是巴勒斯坦人，1948年以色列立國後成為難民，拉尼亞則於1970年在科威特出生，後來又因1990年伊拉克入侵科威特，舉家逃難到約旦。讀大學時的她修讀商業，夢想是成為企業的行政總裁，她也以為自己必然會加入商界，或者成立自己的公司。她畢業後曾在花旗銀行及蘋果公司任營銷工作。

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拉尼亞嫁給阿卜杜拉二世後，一邊履行公職，也兼顧照料子女。她作風以親民及「貼地」著稱；她會自行駕車外出，停下來與民眾一同喝咖啡，甚至讓他們擁抱她。

拉尼亞的成長背景，讓她特別關心弱勢社群，特別是難民、兒童及婦女。在一些相關場合及場所，也不時可看到王后美麗的身影，她並經常代表約旦出席國際組織活動。

她除發揮自身影響力，提高外界對有需要人士的關注，也敢於批評國內外的政策，而且身體力行宣揚阿卜杜拉二世的政策及理念。

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王儲侯塞因

有如此才貌雙全的父母親，現任約旦王儲侯塞因（Al Hussein bin Abdullah II）自然是天之驕子。侯塞因是阿卜杜拉二世與拉尼亞的長子。他曾在約旦皇家空軍受過訓練、於美國喬治城大學，以及英國桑德赫斯特皇家軍事學院留學。從可見資料看來，這位現年26歲的約旦王子未婚。他除了履行公職，也有從事極限運動，並在Instagram帳戶分享自己對政策的看法。

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