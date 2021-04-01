5歲女疑遭虐殺案　律師指繼外婆充滿愛與關懷　小孩指控不能作準

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-01 14:04

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄長X也同遭虐待案，今(1日)在高等法院續審。被指曾虐待小兄妹的繼外婆，其代表律師作結案陳詞時指，她是一名充滿愛和關懷的外婆，未有虐打小兄妹，事發時她受喪母的事影響，支有留意家中的事，但她見兩童親父施體罰時也有勸阻。雖然男童X及繼母女兒Y的證供均曾指繼外婆有份打孩子，律師卻稱孩子說話有時不能作準。

所有律師已陳詞完畢，案件押後至下周三(7日)續審，法官將開始向陪審團總結案情。法官預計會本月12日讓陪審團退庭商議。

律師指繼外婆沒有殘酷對待小兄妹

本案第三被告，即繼母的母親，亦即涉案小兄妹X及Z的繼外婆，她並沒有出庭自辯，今由其代表律師作結案陳詞。律師指，繼外婆是一名充滿愛和關懷的外婆，沒有殘酷對待涉案小兄妹。

受喪母事情困擾未為意家中的事

辯方指，小兄妹的親父和繼母(本案首次被告)未有依賴繼外婆照子女。而繼外婆案發時受喪母一事困擾，未有為意家中發生何事。證供顯示，繼外婆向小兄妹「講道理」，亦曾在X被親父用籐條打時，阻止親父動手。

案發經過。(詳看下圖)

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孩子或對事情有自己理解

辯方又指，繼外婆因工作關係，晚上9時許才返家，不知道小兄妹於日間所發生的事。至於繼外母涉用虐打小兄妹的兩項控罪，辯方指控方未能證明繼外婆用藤條打Z。此外，X和繼妹Y(繼母與前夫所生的女兒)在證供上，亦有不一致之處。辯方指不是質疑X和Y說謊，但指小孩子有時會對事情，有自己的理解。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020