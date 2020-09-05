葵涌邨謀殺｜3年5宗父母殺子女案　母吸毒後殺女　頭顱放電飯煲內

葵涌邨映葵樓今（5日）凌晨發生倫常慘案，母親勒斃智障兒子後被捕。翻查資料，本港3年內發生5宗父母殺子女命案，2017年40歲母親吸食毒品後，殺害其12歲女兒並將她肢解，屍體殘肢更散落劏房各處，部份頭顱和腦袋亦在馬桶及電飯煲內。

21歲兒子由智障人士院舍回家 遭母以膠袋綁繩勒斃

+ 6 + 6 + 6

2020年9月5日凌晨3時許，一名46歲女子於寓所內，以垃圾膠袋或膠枱布綁成繩狀物，用來勒斃近日由智障人士院舍回家的21歲長子，兇手殺子後企圖自殺。警方接獲報案趕抵現場，將兇手拘捕及送院治理。

21歲學障女疑遭撼頭埋牆虐殺 父母道士四人涉謀殺被捕

2019年9月2日，西貢龍尾村一名患有學習障礙的21歲女子被發現離奇倒斃屋內，她面手腳有傷，初步調查發現有人懷疑曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者，不排除與不恰當對待及「作法」有關。警方當日拘捕其父母，以及一名同住的道士和其女徒弟，均涉謀殺被捕。據了解，道士為命案的疑兇，初步調查顯示，他涉毆打過死者，將她的頭撞向牆。

母親餵服老鼠藥後 以充電線勒斃23歲仔

2019年2月23日，將軍澳善明邨善禮樓一單位內，55歲姓趙母親涉謀殺其23歲兒子黎裕帆。案發後，趙女服食老鼠藥，走到大廈大堂時神智不清倒地，保安見狀遂報警；趙女告知救護員其子也服食了老鼠藥。其後消防爆門，發現兒子臥於沙發上，蓋上了被，身上有羽毛球拍，頸有被勒的傷痕，估計死去一至兩日。警方在現場找到一條1.4米長電話充電線，對比死者頸上勒痕粗幼，相信有機會是用來勒過死者，並在現場找到兩包老鼠藥、大量安眠藥及一封由趙女撰寫的遺書。警方推斷案件有機會是死者服了被混有安眠藥的食物後，再被人勒死，女子也曾上吊及服藥自殺但不成功。

外婆與孫到酒店休息 涉勒斃6歲外孫

2018年3月18日，54歲簡桂芳帶6歲外孫鄭霆軒到土瓜灣一酒家飲茶，之後到數碼港等地遊玩。其後，簡桂芳帶外孫到灣仔比華利酒店休息，並涉嫌在酒店房內把外孫勒死，至救護員到場，曾叫對方不要向外孫施救，事後發現婦人當日較早前曾買下刀。

旺角女吸冰毒致思覺失調 12歲女兒遭殺害肢解

2017年12月17日，40歲女子曹燕於旺角廣東道一個劏房單位，謀殺其12歲女兒何美洁，事後她涉嫌謀殺被捕。案發時，曹燕因吸冰毒引致的思覺失調，她殺害女兒後將她肢解，屍體殘肢更散落劏房各處，案情指部份頭顱和腦袋亦在馬桶及電飯煲內。案發單位內一張反轉的凳子上放有內臟、脾臟等器官及一些肌肉則在洗手盆。